İstanbul'da korkunç olay! Aileleri baskın yapınca 4. kattan atladılar

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanan olayda, kız arkadaşının evine giden bir genç, aile bireylerinin eve gelmesi üzerine panik yaşadı. Yakalanmamak için kendilerini 4. katın camından aşağıya bırakan gençler yaralandı.

ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ

Camda asılı halde bekleyen genci fark eden komşular, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde gencin uzun süre aşağı sarkarak yardım beklediği anlar yer aldı.

İKİSİ BİRLİKTE CAMDAN ATLADI

Yakalanmak istemeyen genç ile kız arkadaşı kısa süre sonra camdan aşağı atladı. Kaydedilen görüntülerde, iki gencin apartmanın bahçesinde hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Olayın ardından aile üyeleri büyük panik yaşadı.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Camdan atlayan genç kızın ağabeyi, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirerek ağladı. Görüntülerde ağabeyin, "Ölme, sana bir şey olmasın" diye bağırdığı duyuldu.