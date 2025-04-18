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İstanbul'da korkunç olay! Binanın girişine kadar sürükleyip defalarca bıçakladı

Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova, sabah saatlerinde eski eşi Rustom A. tarafından defalarca kez bıçaklanarak öldürüldü. Usmanova'nın bir Türk vatandaşıyla evlenmesini hazmedemeyen zanlı, cinayetin ardından metruk binada saklanırken kıskıvrak yakalandı. Kadının, şahıstan bir hafta öncesinde ‘kasten yaralama' suçuyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Olay anı ve zanlının kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşananlara tanık olan Nur Telsaran, "Yüzüme baka baka kadını bıçakladı" dedi.

İstanbul'da korkunç olay! Binanın girişine kadar sürükleyip defalarca bıçakladı
Çiğdem Sevinç

Olay, Pendik'te Kaynarca Mahallesi Merdan Sokaktaki bir sitede 18 Nisan Cuma sabahı saat 08.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 12 Mart tarihinde Türkiye'ye giriş yapan Özbekistan uyruklu Rustom A., eski eşi Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova'nın (47) Pendik'te kaldığı eve gitti. İkili arasında, Usmanova'nın bir Türk vatandaşıyla evlenmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Rustom A., binanın giriş katına sürüklediği Vasılahon Usmanova'yı sırt kısmından 6 kez bıçakladı. Şahıs daha sonra olay yerinden kaçarken komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti.

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1 HAFTA ÖNCE ‘KASTEN YARALAMA' SUÇUNDAN ŞİKAYET ETMİŞ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Usmanova, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Rustom A.'nın olay mahalinin yakınlarında bir metruk binada saklandığını tespit etti. Cinayet zanlısı, saklandığı yerde polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan Usmanova'nın, 11 Nisan tarihinde Rustom A. hakkında ‘kasten yaralama' suçundan şikâyette bulunduğu, hakkında bir aylık önleyici tedbir kararı aldırdığı öğrenildi.

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"YÜZÜME BAKA BAKA KADINI BIÇAKLADI"

Olayın tanığı Nur Telsaran, "Sabah saat 9'a çeyrek kala çığlıklarla uyandık. Hiç tanımadığım bir adam. Komşuyu tanıyordum, bir iki kere görmüşlüğüm vardı da. Bu, birinci kattan sürükleye sürükleye aşağıya indirdi. Şu gördüğünüz yerde de yüzüme baka baka kadını bıçakladı. ‘Bırak kadını' diye bağırmamıza rağmen hiçbir şey yapmadı. Neden bıçakladı, ne yaptı hiç bilmiyoruz ama kurtaramadık kadını. Kulaktan dolma bilgiler biliyoruz. Galiba eski kocasıymış. Kadın başkasıyla evlendi diye cinayeti işlemiş. Kadın daha bir hafta evvel de zaten şikayette bulunmuş ‘Beni ölümle tehdit ediyor' diye. En son bildiklerimiz bunlar. Kaç yıl burada yaşadılar bilmiyorum. Ben 9 ay oldu geleli ama onlar kaç yıldır burada bilmiyorum. Biz merhaba bile desek cevap vermiyordu. Büyük samimiyetimiz yok ama sonuçta kapıdan içeri girdiğinde arada bir ‘merhaba' dediğimiz oluyordu" dedi.

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"ÇOCUĞU OKULA BIRAKTIM, DÖNDÜĞÜMDE MAHALLE ALARMA GEÇMİŞTİ"

Ömer Yıldırım, "Sabah saat 8 sularında çocuğu okulda bırakıp eve geldim. Burada bir kalabalık vardı. İki ambulans, 3-4 polis ekibi. Bayağı bir kalabalık oluşmuştu. Sonra anladık ki, bizim karşı binadaki komşumuzun evinde bir olay yaşanmış. Yabancı uyruklu olduğu söyleniyor. Tanıdığımız komşu, eşiyle daha önce boşanma aşamasındaymış. Sonra kocası tarafından bıçaklanarak öldürülmüş. Hemen yan tarafta da boş bir bina var, oraya saklanmış. Sonra orada yakalamışlar işte" dedi.

Cinayet zanlısının cinayet gerçekleştirdiği binadan ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Yaralama Pendik bıçak Kadın
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