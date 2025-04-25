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İstanbul'da korkunç olay! Yumruk atıp yere düşürdükleri kişiye ateş açtılar

Üsküdar'da tartıştığı şahısların yumruk atıp yere düşürdüğü ardından silahla ateş açtığı bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da korkunç olay! Yumruk atıp yere düşürdükleri kişiye ateş açtılar
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, 20 Nisan'da Beylerbeyi Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan grup üyeleri, bir süre sonra üç motosikletle yeniden olay yerine döndü. Grup üyelerinden biri, Beylerbeyi’nde karşılaştığı Cihan Açıkgöz'e (41), yumrukla saldırdı. Motosikletli grup ise, baygın haldeki Açıkgöz'e ateş açarak olay yerinden kaçtı.

YOĞUN BAKIM SÜRECİNİN ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Açıkgöz, iki gün süren yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti. Açıkgöz’ün cenazesi, memleketi Kastamonu’da toprağa verildi.

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5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İ.Y., V.Y., A.K., T.Y. ve S.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üsküdar ateş
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