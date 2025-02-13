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  4. İstanbul'da korkutan görüntü! İstinat duvarı çöktü, bina hemen boşaltıldı

İstanbul'da korkutan görüntü! İstinat duvarı çöktü, bina hemen boşaltıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.02.2025 08:27
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İstanbul'da akşam saatlerinde korkutan dakikalar yaşandı. Beykoz'da iki katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmazken iki daireleri bina boşaltıldı. Sokak ise tedbir amaçlı kapatıldı.

İstanbul'da korkutan görüntü! İstinat duvarı çöktü, bina hemen boşaltıldı

Beykoz'da iki katlı binanın önünde bulunan istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

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EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, Gümüşsuyu Mahallesi Battalgazi Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan istinat duvarı bilinmeyen bir nedenle sokağa doğru devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada bulunan iki dairenin Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendiği öğrenildi.

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Olayın yaşandığı sokak güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beykoz istinat duvarı
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