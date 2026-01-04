HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul’da lodos! Dalgalar sahili kapladı

İstanbul’da iki gündür etkili olan fırtına ve lodos nedeniyle sahil şeridinde dev dalgalar oluştu. Yer yer dalgaların kıyıyı aşmasıyla sahil boyunca yürümek zorlaşırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul’da lodos! Dalgalar sahili kapladı

İstanbul’da iki gündür devam eden lodos ve fırtına, sahil şeridinde dev dalgalara neden oldu. Dalgaların kıyıyı aşmasıyla birlikte bazı bölgelerde yaya geçişleri güçleşti. Özellikle Yenikapı sahilinde etkisini artıran lodos nedeniyle dev dalgalar metrelerce yükselerek sahil bandını kapladı. Dalgaların zaman zaman yürüyüş yoluna ulaşması nedeniyle vatandaşlar sahilden uzaklaşmak zorunda kaldı. Sahilde bulunan bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekerken dalgaların aniden yükselmesi sonucu ıslanmaktan kaçamadı.

İstanbul’da lodos! Dalgalar sahili kapladı 1

İstanbul’da lodos! Dalgalar sahili kapladı 2

İstanbul’da lodos! Dalgalar sahili kapladı 3

İstanbul’da lodos! Dalgalar sahili kapladı 4

İstanbul’da lodos! Dalgalar sahili kapladı 5

İstanbul’da lodos! Dalgalar sahili kapladı 6

İstanbul’da lodos! Dalgalar sahili kapladı 7

İstanbul’da lodos! Dalgalar sahili kapladı 8

İstanbul’da lodos! Dalgalar sahili kapladı 9

İstanbul’da lodos! Dalgalar sahili kapladı 10Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bingöl’de yoğun kar yağışı sonrası köy yollarında çalışmalar devam ediyorBingöl’de yoğun kar yağışı sonrası köy yollarında çalışmalar devam ediyor
İzmir’de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybettiİzmir’de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.