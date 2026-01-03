İstanbul'da lodos hayatı olumsuz etkiledi! Kritik doğal gaz uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı ve soğuk hava yerini lodosa bıraktı. Dün akşam saatlerinde başlayan lodos, sabahın ilk saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti. Lodos etkisiyle oluşan dev dalgalar Üsküdar Sahili’nden görüntülendi.

Öte yandan Şehir Hatları seferleri iptal olurken deniz ulaşımında aksaklıklar yaşandı.

Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Fatih ve Zeytinburnu sahilinde etkili olan lodos nedeniyle zaman zaman kıyılarda dalgalar oluştu. Öte yandan İstanbul Valiliği ve AKOM vatandaşları lodos nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İGDAŞ'TAN UYARI GELDİ!

İGDAŞ ise, "3 - 4 Ocak için İstanbul genelinde fırtına uyarısı yapılmıştır. Güvenli doğal gaz kullanımı için ortama temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezlerini her zaman açık tutunuz. Bacalı kombi, şofben, soba gibi cihazlarınızı gece yatmadan önce mutlaka kapatınız ve cihazların bulunduğu odada uyumayınız" ifadeleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır