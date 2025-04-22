İstanbul’da Mart kurak geçti: 39 yılın en düşük yağış oranı! Meteorolojiden kırmızı alarm

İstanbul, son 39 yılın en kurak mart ayını geride bıraktı. Meteoroloji verileri, Marmara Bölgesi’nde yağışların uzun yılların ortalamasına göre %61, geçen yıla kıyasla ise %59 azaldığını ortaya koydu. Uzmanlar, barajların dolu olmasının vatandaşları yanıltmaması gerektiğini belirterek, kuraklık tehlikesinin Türkiye için ciddi bir alarm sinyali olduğunu vurguluyor.

MART AYI YAĞIŞLARINDA REKOR DÜŞÜŞ!

Marmara Bölgesi’nde yağışlı gün sayıları da ciddi şekilde azaldı. Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir’de 15-20 gün yağış gözlenirken, Kırıkkale çevresinde bu sayı yer yer 1 güne kadar düştü. Uzmanlar, bu durumun kuraklık tehdidini artırdığına dikkat çekiyor.

“KURAKLIK TÜRKİYE’NİN BELİNİ BÜKÜYOR”

Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, Marmara Bölgesi’ndeki yağış azalmasının endişe verici olduğunu belirtti. "Türkiye genelinde yağışlarda ciddi düşüş gözlemliyoruz. 39-40 yıllık ortalamalara bakıldığında da bu azalma net şekilde görülüyor. Kuraklık maalesef Türkiye'nin belini büküyor," diyen Özdemir, küresel sıcaklık artışının metropollerde daha fazla hissedildiğini ve ortalama sıcaklık artışının 1,3 dereceye ulaştığını vurguladı.

“BARAJLARIN DOLU OLMASI ALDATMASIN”

Özdemir, İstanbul’daki barajların dolu olmasının geçici bir rahatlama sağladığını ancak tehlikenin devam ettiğini ifade etti: "Barajlarımızın dolu olması bizi aldatmasın. Bu yıl Marmara ve Karadeniz sahillerinde etkili olan kuvvetli yağışlar toprağın bir miktar nemlenmesini sağladı ancak bu yeterli değil. Önümüzdeki yıllar için bu bir alarmdır" dedi.

Uzmanlar, önümüzdeki yıllar için su kaynaklarının korunması ve kuraklıkla mücadele için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.