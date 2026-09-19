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İstanbul’da masaj salonları ve fuhuş yapılan mekanlara operasyon: 31 kişi yakalandı

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince masaj salonları ve fuhuş yapıldığı değerlendirilen mekanlara yönelik düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kişi olmak üzere toplam 31 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da masaj salonları ve fuhuş yapılan mekanlara operasyon: 31 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bakırköy Başsavcılığı’ndan talep edilen arama ve gözaltı kararı kapsamında masaj salonları ve fuhuş yapılan mekanlara yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul’da masaj salonları ve fuhuş yapılan mekanlara operasyon: 31 kişi yakalandı 1

FUHUŞ OPERASYONUNDA 16'SI KADIN 31 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda, fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın olmak üzere toplam 31 kişi yakalandı.

İstanbul’da masaj salonları ve fuhuş yapılan mekanlara operasyon: 31 kişi yakalandı 2

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Operasyon kapsamında arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün kamu düzenini bozan her türlü eyleme karşı operasyonlarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

İstanbul’da masaj salonları ve fuhuş yapılan mekanlara operasyon: 31 kişi yakalandı 3

İstanbul’da masaj salonları ve fuhuş yapılan mekanlara operasyon: 31 kişi yakalandı 4

İstanbul’da masaj salonları ve fuhuş yapılan mekanlara operasyon: 31 kişi yakalandı 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul
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