İstanbul’da masaj salonları ve fuhuş yapılan mekanlara operasyon: 31 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bakırköy Başsavcılığı’ndan talep edilen arama ve gözaltı kararı kapsamında masaj salonları ve fuhuş yapılan mekanlara yönelik operasyon düzenlendi.

FUHUŞ OPERASYONUNDA 16'SI KADIN 31 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda, fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın olmak üzere toplam 31 kişi yakalandı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Operasyon kapsamında arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün kamu düzenini bozan her türlü eyleme karşı operasyonlarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce Bakırköy Başsavcılığı‘ndan talep edilen arama ve gözaltı kararına istinaden gerçekleştirilen operasyonda; fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın şahıs olmak üzere toplam 31… pic.twitter.com/601VF8N0bB — Mynet (@mynet) September 19, 2026

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır