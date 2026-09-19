Karaman’da çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi yaşam mücadelesini kaybetti

Karaman’da 8 gün önce çöp kamyonundan düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 28 yaşındaki temizlik işçisi Furkan Tarım, son yolculuğuna uğurlandı.

Furkan Tarım için Ahmet Yesevi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaza Tarım’ın ailesi, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Tarım’ın cenazesi, dualar eşliğinde şehir mezarlığında toprağa verildi.

ÇÖP KAMYONUNDAN DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANMIŞTI

Kaza, 8 gün önce Ahmet Yesevi Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. Ü.K. (36) idaresindeki Karaman Belediyesi’ne ait 70 AG 686 plakalı çöp kamyonu kasisten geçtiği sırada, aracın arkasında bulunan temizlik işçileri Mehmet Ş. (37) ile Furkan Tarım, dengelerini kaybederek asfalt zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Furkan Tarım, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Konya’ya sevk edildi. Tarım, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır