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İstanbul'da metrobüste yangın! Ekipler sevk edildi: Seferler durdu

Bakırköy'de bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye yangına müdahale etti. Yangında tamamen yanan metrobüs kullanılmaz hale geldi. Metrobüs seferleri de çift yönlü olarak durduruldu.

İstanbul'da metrobüste yangın! Ekipler sevk edildi: Seferler durdu

İncirli mevkisi Edirne istikametinde bir metrobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler metrobüsün tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında zaman zaman patlama sesi duyuldu.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri D-100 kara yolunun Edirne istikametinde önlem alarak trafiği kontrollü olarak sağladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tamamen yanan metrobüs kullanılmaz hale geldi.

METROBÜS SEFERLERİ DURDU

Yangın nedeniyle her iki istikamette de metrobüs seferleri durdurulurken, bölgede uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

İstanbul da metrobüste yangın! Ekipler sevk edildi: Seferler durdu 1

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA-DHA
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs İstanbul
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