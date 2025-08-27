HABER

İstanbul’da 'motosikletli' suç örgütlerine operasyon: 24 gözaltı

İstanbul'da motosikletli suç örgütlerine yönelik 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda 8 eyleme karışan ve Dilan Polat'a ait iş yerine de saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 24 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken operasyonlarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-26 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde 'iş yeri kurşunlama', 'tehdit', 'yağma', 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı' gibi suçlara karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Bağcılar, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonlarda 8 eyleme karışan ve Dilan Polat'a ait güzellik merkezine de silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 24 şüpheli yakalandı.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 96 tabanca, uzun namlulu silah görünümünde airsoft tüfek, av tüfeği, 689 tabanca mekanizması, çalıntı motosiklet, 42 mermi ile silah montajında kullanılan mengene, taşlama ve pres makinesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 2'si ise serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 6 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

'SOSYAL MEDYADAN ELEMAN TEMİN EDEN 206 HESAP KAPATILMIŞTIR'

Operasyonlarda ele geçirilen silahlar, Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede sergilendi. Sergiye katılan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “Teşkilatımız, kararlılıkla suç çetelerine, özellikle motosikletli suç çetelerine yönelik mücadelesini sürdürmektedir. Sosyal medyadan eleman temin eden ve propaganda yapan toplamda 206 hesap kapatılmıştır. Eski yeni fark etmeksizin suç çeteleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir" dedi.

