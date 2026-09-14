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İstanbul'da okulların ilk gününde geniş çaplı denetim! 39 ilçede drone destekli uygulama

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Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte polis ekipleri harekete geçti. Öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 39 ilçede eş zamanlı olarak "Okul ve Çevrelerinde Güvenlik Uygulaması" gerçekleştirildi. Drone desteğinin de kullanıldığı uygulamada okul çevrelerinden parklara, metruk binalardan umuma açık iş yerlerine kadar çok sayıda nokta denetlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Toplum Destekli Polislik ve Trafik birimlerinin katılımıyla okul ve çevrelerine yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

39 İLÇEDE EŞ ZAMANLI UYGULAMA

2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla 14 Eylül'de gerçekleştirilen "Okul ve Çevrelerinde Güvenlik Uygulaması", İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak yapıldı.

İstanbul da okulların ilk gününde geniş çaplı denetim! 39 ilçede drone destekli uygulama 1

Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamaya drone'lar da destek verdi.

OKUL ÇEVRELERİNDE SIKI DENETİM

Uygulama kapsamında il genelindeki okulların çevrelerinin yanı sıra öğrencilerin bulunabileceği veya güvenlik açısından risk oluşturabilecek çok sayıda nokta kontrol edildi.

Polis ekipleri; park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan iş yerleri, içkili mekanlar, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet kafeler ve elektronik oyun salonları ile benzeri umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİ ŞAHISLAR DA KONTROL EDİLDİ

Denetimlerde okullarla ilişkisi bulunmadığı halde okul çevrelerinde bulunan şüpheli kişilere yönelik kontroller de gerçekleştirildi.

Ekipler, öğrencilerin okula güvenli şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla okul servis araçlarını da denetledi.

DENETİMLER EĞİTİM YILI BOYUNCA SÜRECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenliğinin en önemli önceliklerden biri olduğunu vurgularken, okul ve çevrelerine yönelik çalışmaların eğitim öğretim yılı boyunca kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bize ihtiyaç duyduğu her anda, her yerde yanlarında olmaya devam edeceğiz" mesajı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul okul
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