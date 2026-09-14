HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobil takla attı! Baba-oğul ölümden döndü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak takla attı. Yaşanan kazada araçta bulunan baba-oğul yaralandı.

Otomobil takla attı! Baba-oğul ölümden döndü

Kaza, Orhangazi ilçesi Göl Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi’den Göl istikametine doğru gitmekte olan İlyas D. (43) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp ters döndü. Sürücü İlyas D. ile otomobilde bulunan oğlu Yusuf İslam D. (19) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba oğul, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
16 yaşındaki çocuk uyuşturucu ticaretinden tutuklandı16 yaşındaki çocuk uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Üzerinde havalı tabanca ele geçirilen ve kaçan şüpheli yakalandıÜzerinde havalı tabanca ele geçirilen ve kaçan şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rum tarihçiden dikkat çeken çıkış! 'Topraklarımızı satmamalıyız! İkinci İsrail'i kuracaklar'

Rum tarihçiden dikkat çeken çıkış! 'Topraklarımızı satmamalıyız! İkinci İsrail'i kuracaklar'

Kurtlar Vadisi Pusu'daki o sahne yıllar sonra gündem oldu! 'Bu benimle sır olarak gidecek'

Kurtlar Vadisi Pusu'daki o sahne yıllar sonra gündem oldu! 'Bu benimle sır olarak gidecek'

İsmail Kartal'a sert çıkış! "Aziz Yıldırım büyük zevkle kovacaktır"

İsmail Kartal'a sert çıkış! "Aziz Yıldırım büyük zevkle kovacaktır"

"Ayıp değil" diyerek açık açık aldığı tedaviyi anlattı! İlker Ayrık detayı...

"Ayıp değil" diyerek açık açık aldığı tedaviyi anlattı! İlker Ayrık detayı...

Hesaplar değişti: Emekli maaşı ne kadar olacak? Memura 'üçlü' zam

Hesaplar değişti: Emekli maaşı ne kadar olacak? Memura 'üçlü' zam

Nüfusu 1.700, ziyaretçi sayısı 400 bini aştı! Ulaşım adeta kilitlendi

Nüfusu 1.700, ziyaretçi sayısı 400 bini aştı! Ulaşım adeta kilitlendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.