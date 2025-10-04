HABER

İstanbul'da otomobil alev alev yandı

Küçükçekmece'de hareket halindeki bir otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının ardından araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

D-100 Karayolu Avcılar-Küçükçekmece yönünde saat 19.30 sıralarında seyir halindeki otomobilden, dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen durarak araçtan indi. Aracın motor bölümünü saran alevler, bir anda yükselerek otomobili kapladı. Sıcaklığın etkisi ile aracın lastikleri de peş peşe patladı. Çevredekilerin tüplerle yaptığı müdahaleye rağmen yangın söndürülemedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının ardından araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

