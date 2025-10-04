İstanbul'da otomobil alev alev yandı

D-100 Karayolu Avcılar-Küçükçekmece yönünde saat 19.30 sıralarında seyir halindeki otomobilden, dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen durarak araçtan indi. Aracın motor bölümünü saran alevler, bir anda yükselerek otomobili kapladı. Sıcaklığın etkisi ile aracın lastikleri de peş peşe patladı. Çevredekilerin tüplerle yaptığı müdahaleye rağmen yangın söndürülemedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının ardından araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır