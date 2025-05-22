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İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri sefere çıkmadı, hayat felç oldu! AK Partili Özdemir'den tepki: "Tek sorumlusu CHP'li İBB yönetimidir"

Bugün İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri biriken ödemelerini alamadıkları için kontak kapattı. Birçok vatandaş bu durumdan etkilenirken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir duruma tepki gösterdi. Düzensiz ve gecikmeli ödeme sorununun 4 yıldır sürdüğünü belirten Özdemir, "Bugün yaşanan bu kaosun tek ve doğrudan sorumlusu, bu süreci yönetemeyen CHP’li İBB yönetimidir. İstanbul’da görevi devraldıkları günden bu yana ulaşım meselesi tam bir kangren haline gelmiştir" dedi.

İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri sefere çıkmadı, hayat felç oldu! AK Partili Özdemir'den tepki: "Tek sorumlusu CHP'li İBB yönetimidir"
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da Özel halk otobüsü şoförleri İBB'den para alamadıklarını gerekçe göstererek kontak kapatmıştı. Otobüslerin kontak kapatması İstanbullu vatandaşı olumsuz etkiledi ve duraklarda ciddi yoğunluklar yaşandı.

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AK PARTİLİ ÖZDEMİR'DEN TEPKİ

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir İBB'ye tepki gösterdi. Özdemir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün itibarıyla İstanbul’da yaşanan toplu ulaşım krizi, milyonlarca vatandaşımızı doğrudan mağdur etmektedir. Özel Halk Otobüslerinin sefere çıkamaması; İETT hatlarını kullanarak sabahın erken saatlerinde işine, okuluna, hastaneye gitmeye çalışan hemşehrilerimizin duraklarda beklemesine sebep olmuş, İstanbul’un dört bir yanında söz konusu toplu taşıma hatlarını kullanan vatandaşlarımızın hayatını felç etmiştir.

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"YÖNETİM ZAFİYAETİNİN DOĞRUDAN BİR SONUCUDUR"

İstanbulluların mağduriyeti bizleri derinden üzmektedir. Ancak bu kriz; ne ani bir gelişmenin, ne de dış etkenlerin sonucudur. Bu kriz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır süren ihmali, ilgisizliği ve yönetim zafiyetinin doğrudan bir sonucudur.

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"YAKLAŞIK 6 MİLYAR LİRALIK HAKEDİŞ ÖDENMEDEN BEKLETİLMİŞTİR"

Özel Halk Otobüsü işletmecilerinin İBB ile imzaladığı sözleşmeye karşın, düzensiz ve gecikmeli ödemeleri 4 yıldır devam eden yaklaşık 6 milyar TL’lik hakediş ödenmeden bekletilmiştir. Akaryakıt maliyetinden personel maaşına, araç bakım giderlerinden günlük işletme ihtiyaçlarına kadar hiçbir kalemi karşılayamayan esnaf, artık bu yükün altından kalkamayacağını açıkça ifade etmiştir.

"TEK SORUMLUSU CHP'Lİ İBB YÖNETİMİDİR"

İBB, aylardır süren uyarılara, çağrılara, müzakere taleplerine kulaklarını tıkamış, çözüm üretmemiş, sorunu görmezden gelmiştir. Bugün yaşanan bu kaosun tek ve doğrudan sorumlusu, bu süreci yönetemeyen CHP’li İBB yönetimidir. İstanbul’da görevi devraldıkları günden bu yana ulaşım meselesi tam bir kangren haline gelmiştir. Esnafın alın terinin karşılığı derhal ödenerek, hem esnafımızın hem de İstanbulluların mağduriyeti giderilmelidir"

ANLAŞMAYA VARDILAR

Öte yandan yaşanan kaosun ardından Özel Halk Otobüsleri ile İBB anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmanın ardından halk otobüslerinin eylemi sona erdi ve şoförlerin seferlere döneceği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul CHP Abdullah Özdemir ak parti ibb
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