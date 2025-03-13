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  4. İstanbul'da özel okulda deney sırasında patlama! Vücudunun yüzde 25'i yanık: 2'si ağır 6 öğrenci yaralı

İstanbul'da özel okulda deney sırasında patlama! Vücudunun yüzde 25'i yanık: 2'si ağır 6 öğrenci yaralı

13.03.2025 18:04
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İstanbul Kartal'da bulunan bir özel okulda, derste yapılan deney sırasında patlama meydana geldi. Olayda 2'si ağır 6 öğrenci yaralandı. Yoğun bakıma alınan 2 öğrencinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. ​

İstanbul'da özel okulda deney sırasında patlama! Vücudunun yüzde 25'i yanık: 2'si ağır 6 öğrenci yaralı

Kartal'da bulunan bir özel okulda yaşananlar şoke etti. Olay, Kartal'da bulunan bir kolejde geçtiğimiz gün meydana geldi.

İddiaya göre, 6. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersinde yapılan deney sırasında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle sınıfta bulunan 6 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan 2 öğrencinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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ÖĞRETMENİN ELİNDEN ALKOL ŞİŞESİ KAYMIŞ

Yoğun bakımdaki tedavisi süren Ömer Asaf Taşdöken'in babası Serdar Taşdöken, "Bizi saat 11.00'de okul müdürü telefonla aradı. Laboratuvarda yangın çıktığını ve çocukları hastaneye getirdiklerini söyledi. Fen bilgisi öğretmeni bir deney yapıyor. O deneyde ispirto ocağı ve alkol kullanıyor. Deney sırasında öğretmenin elinden alkol şişesi kayıyor ve ateş harlıyor. Benim oğlum Ömer Asaf en önde olduğu için harlayan ateş kıyafetlerini yakıyor, vücudunda üçüncü derece yanıklar var. Vücudunun yüzde 25'i yanık. Dünden beri yoğun bakımda" dedi.

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"CAN GÜVENLİĞİYLE ALAKALI TEDBİR ALMAMIŞLAR"

Aynı sınıfta bulunan öğrenci velilerinden Cemil Güzel ise, "Deney yapılırken laboratuvarda patlama meydana gelmiş. Çocuklarımız yaralı, büyük bir olay atlattık. Deney odasında hiçbir tedbir yok. Yangın tüpü yok, yangına müdahale edilecek bir ekipman yok. Öğretmenler perdelerle çocukları söndürmüşler. Bizlerden dünyanın parasını alıp da çocukların can güvenliğiyle alakalı hiçbir tedbir alınmamış. Bu okula nasıl ruhsat veriliyor? Biz veliler olarak şikayetçiyiz. Çocuklarımız orada ölebilirdi. Tehlikenin boyutu çok büyük. Bu olayın üzerini örtmeye çalışıyorlar. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Dünden beri ağlıyorlar. ‘Gözümü kapatıyorum arkadaşımın yaraları aklıma geliyor' diyor. Bu konuya devletin el atmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

13 Mart 2025
13 Mart 2025

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Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
patlama özel okul
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