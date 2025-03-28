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İstanbul'da panik anları! Yolcu otobüsünde yangın

28.03.2025 20:19
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İstanbul'da bir şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da panik anları! Yolcu otobüsünde yangın

Olay saat 18.15 sıralarında Halyolu Yıldırım sapağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Eskişehir'e giden Musa B. idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Motordan yükselen dumanları gören sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak, yolcuları indirdi.

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YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede büyüyen yangın, otobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrasında otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

28 Mart 2025
28 Mart 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul otobüs
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