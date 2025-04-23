İstanbul'da peş peşe depremler! Naci Görür'den açıklama: "Kumburgaz Fayı yükleniyor"

Silivri açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. Büyüklüğü en yüksek 6.2 olmak üzere meydana gelen depremler İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Depremler kentlerde paniğe yol açtı.

"KUMBURGAZ FAYI YÜKLENİYOR"

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor"

12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, fikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor pic.twitter.com/JNabxbuDYR — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 23, 2025

"BÜYÜK DEPREM GELİYORUM DİYOR"

Naci Görür, gazeteci Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklama da ise şunları söyledi:

"Bu deprem öyle oldu, bitti, geçti denecek bir deprem değil. Türkiye, asla değişmemesi gereken gündemini tekrar hatırladı. Büyük deprem geliyorum diyor. Yetkilileri İstanbulla ilgili bir kez daha uyarıyorum. Kaybedecek zamanımız yok, kalmadı"