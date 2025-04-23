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İstanbul'da peş peşe depremler! Naci Görür'den açıklama: "Kumburgaz Fayı yükleniyor"

Silivri açıklarında en büyüğü 6.2 olmak üzere peş peşe depremler meydana geldi. Depremler Marmara Bölgesi'nin genelinde hissedildi. Paniğe yol açan depremler sonrası Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, "Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor" dedi. Görür daha sonra yaptığı yeni açıklamada ise "Büyük deprem geliyor diyor" ifadeleri kullandı.

İstanbul'da peş peşe depremler! Naci Görür'den açıklama: "Kumburgaz Fayı yükleniyor"
Recep Demircan

Silivri açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. Büyüklüğü en yüksek 6.2 olmak üzere meydana gelen depremler İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Depremler kentlerde paniğe yol açtı.

"KUMBURGAZ FAYI YÜKLENİYOR"

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor"

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"BÜYÜK DEPREM GELİYORUM DİYOR"

Naci Görür, gazeteci Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklama da ise şunları söyledi:

"Bu deprem öyle oldu, bitti, geçti denecek bir deprem değil. Türkiye, asla değişmemesi gereken gündemini tekrar hatırladı. Büyük deprem geliyorum diyor. Yetkilileri İstanbulla ilgili bir kez daha uyarıyorum. Kaybedecek zamanımız yok, kalmadı"

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