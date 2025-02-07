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  4. İstanbul'da polis aracına jet hızında nazar! “Polise ne güzel iniyor” dedikten sonra olanlara inanamayacaksınız

İstanbul'da polis aracına jet hızında nazar! “Polise ne güzel iniyor” dedikten sonra olanlara inanamayacaksınız

07.02.2025 13:43
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
07.02.2025 13:43
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İstanbul Eyüpsultan'da bir vatandaş, yokuştan inen araçların videosunu çekerken, o sırada inen bir polis aracına, “Bak, polise ne güzel iniyor” dedi ve sonrasında olanlar oldu.

Vatandaşın, “Bak, polise ne güzel iniyor” dediği o anda, izlediği polis aracı aniden kaza yaptı.

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"AYY ÇARPTI"

Kaza sonrası önce "ayy çarptı" diyerek şaşkına dönen vatandaş, olanlara inanamayarak ne yapacağını şaşırdı.

O anlar, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti ve kısa sürede video yayıldı.

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“MAŞALLAH DEDİĞİ 3 GÜN YAŞAMAZ”

Videonun yayılmasının ardından kullanıcılar, bu olayla ilgili yorumlar yaptı.

Sosyal medya yorumları arasında, “Maşallah dediği 3 gün yaşamaz dedikleri kişi bulundu” ve “Şom ağız nedir konulu video” gibi yorumlar dikkat çekti.

Bir başka kullanıcı ise “Abla konum at da evinin etrafında dolaşmayalım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan kaza polis aracı
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