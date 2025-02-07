İstanbul'da polis aracına jet hızında nazar! “Polise ne güzel iniyor” dedikten sonra olanlara inanamayacaksınız

Vatandaşın, “Bak, polise ne güzel iniyor” dediği o anda, izlediği polis aracı aniden kaza yaptı.

"AYY ÇARPTI"

Kaza sonrası önce "ayy çarptı" diyerek şaşkına dönen vatandaş, olanlara inanamayarak ne yapacağını şaşırdı.

O anlar, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti ve kısa sürede video yayıldı.

“MAŞALLAH DEDİĞİ 3 GÜN YAŞAMAZ”

Videonun yayılmasının ardından kullanıcılar, bu olayla ilgili yorumlar yaptı.

Sosyal medya yorumları arasında, “Maşallah dediği 3 gün yaşamaz dedikleri kişi bulundu” ve “Şom ağız nedir konulu video” gibi yorumlar dikkat çekti.

Bir başka kullanıcı ise “Abla konum at da evinin etrafında dolaşmayalım” dedi.