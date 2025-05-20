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İstanbul'da polise ateş açıldı! Çatışma yaşandı, kıskıvrak yakalandılar

Şişli'de sokak ortasında etrafa rastgele ateş açan bir kişi kendisini durdurmaya çalışan polislere de ateş etti. Bir süre çatışma yaşanırken, çatışma sonrası ikna edilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da polise ateş açıldı! Çatışma yaşandı, kıskıvrak yakalandılar

Şişli'deki olay 19 Mayıs Mahalllesi'nde Aslanyurt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir erkek şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

POLİSLERE DE ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler saldırgana müdahalede bulunmak istediği esnada şahıs polislere de ateş açtı.

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GÖZALTINA ALINDI

Şahıs ile polisler arasında bir süre karşılıklı çatışma yaşandı. Çatışma sonrası ikna edilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Çatışma sonrası olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemede bulundu.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Silahlı çatışma
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