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  4. İstanbul'da silahlı saldırı! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

İstanbul'da silahlı saldırı! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

07.03.2025 12:52
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07.03.2025 12:52
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İstanbul Bahçelievler'de, sokakta 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 16 yaşındaki H.A. adlı çocuk hayatını kaybetti. Öte yandan H.A.'nın yanında bulunan iki kişi de yaralandı. Saldırının ardından kaçan zanlı ise polisler tarafından her yerde aranıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde bir sokakta 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekiler olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine yönlendirildi.

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SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda kurşunların hedefi olan H.A. (16), E.B. (18) ve F.G. (21) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırı sonucu ağır şekilde yaralanan H.A., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zanlılar saldırının ardından kaçarken, polis her yerde onları arıyor.

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TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan saldırıda yaralanan E.B. ile F.G.'nin tedavisine devam ediliyor. Başlatılan soruşturma sürüyor.

(AA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bahçelievler
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