İstanbul'da silahlı saldırı! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde bir sokakta 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekiler olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine yönlendirildi.

SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda kurşunların hedefi olan H.A. (16), E.B. (18) ve F.G. (21) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırı sonucu ağır şekilde yaralanan H.A., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zanlılar saldırının ardından kaçarken, polis her yerde onları arıyor.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan saldırıda yaralanan E.B. ile F.G.'nin tedavisine devam ediliyor. Başlatılan soruşturma sürüyor.

(AA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır