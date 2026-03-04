HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı uçaklar havada tur atarken, yakıt kritiğine giren uçaklar ise başka havalimanlarına yönlendirildi.

İstanbul'da sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi

Sabah saatlerinde etkili olan sis hava ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul'un Anadolu yakasında da etkili olan yoğun sis Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesinden dolayı havalimanına iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Uçaklar bir süre havada tur atarken, bazı uçaklar yakıt kritiğine girdi.

Yakıt kritiğine giren uçaklar ise başta İstanbul Havalimanı olmak üzere çevre havalimanlarına yönlendirildi.

İstanbul da sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi 1

Saat 09.50 itibariyle görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda trafik normale döndü.

İstanbul da sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi 2


Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk halkına soruldu! "Kim dost kim düşman" anketi...Türk halkına soruldu! "Kim dost kim düşman" anketi...
Sam Altman açıkladı: OpenAI, Pentagon anlaşmasında bazı değişiklikler yapacakSam Altman açıkladı: OpenAI, Pentagon anlaşmasında bazı değişiklikler yapacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.