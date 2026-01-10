İstanbul’da sokak ortasında silah çekti! Telefonu alıp kaçtı; o anlar kamerada

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşanan silahlı gasp anları kameralara yansıdı. Sosyal medyada Asayiş Berkemal isimli hesap tarafından paylaşılan görüntülerde, iddiaya göre bir şahsın silah çekerek bir kişinin cep telefonunu gasbettiği ve ardından kaçtığı görüldü.

Görüntülerde, sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki kişiden birinin belinden çıkardığı silahla tehditte bulunduğu, mağdurun cep telefonunu vermesinin ardından şüphelinin hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Gasp anı etrafta bulunan bir binadan saniye saniye kaydedildi.

Paylaşımın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi. Görüntülerin ne zaman kaydedildiğine ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, olayın Beyoğlu’nda yaşandığı iddia edildi. Yetkililerden görüntülere ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.