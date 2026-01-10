HABER

İstanbul’da sokak ortasında silah çekti! Telefonu alıp kaçtı; o anlar kamerada

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Beyoğlu’nda bir şahsın, silah zoruyla bir kişinin cep telefonunu gasbettiği anlar yer aldı. Şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. İşte tepki çeken o anlar…

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşanan silahlı gasp anları kameralara yansıdı. Sosyal medyada Asayiş Berkemal isimli hesap tarafından paylaşılan görüntülerde, iddiaya göre bir şahsın silah çekerek bir kişinin cep telefonunu gasbettiği ve ardından kaçtığı görüldü.

Görüntülerde, sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki kişiden birinin belinden çıkardığı silahla tehditte bulunduğu, mağdurun cep telefonunu vermesinin ardından şüphelinin hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Gasp anı etrafta bulunan bir binadan saniye saniye kaydedildi.

Paylaşımın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi. Görüntülerin ne zaman kaydedildiğine ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, olayın Beyoğlu’nda yaşandığı iddia edildi. Yetkililerden görüntülere ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Beyoğlu gasp
