İstanbul'da son 2 haftada dikkat çeken yükseliş! İSKİ 30 Mart baraj doluluk oranlarını paylaştı

İSKİ verilerine göre, 30 Mart 2026 tarihi itibarıyla İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 58,03 olarak ölçüldü. Son güncellemeye göre oran, mart ayı ortalarına kıyasla belirgin bir artış gösterdi.

Son 14 günlük verilere bakıldığında, baraj doluluk oranının 17 Mart’ta yüzde 46 seviyelerinde olduğu, takip eden günlerde ise kademeli bir yükselişle yüzde 58’in üzerine çıktığı görülüyor. Bu artışta mart ayı boyunca etkili olan yağışların önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

SON 1 YILDA DALGALI SEYİR

İstanbul barajlarında doluluk oranları son bir yıl içinde dalgalı bir grafik izledi.

2025 ilkbaharında oranlar %75-80 bandına kadar yükseldi.

Yaz aylarında düşüşe geçerek %40 seviyelerine kadar geriledi.

Sonbaharda düşüş devam ederek %20’nin altı görüldü.

2026 yılıyla birlikte yeniden toparlanma başladı.

Özellikle kış ve ilkbahar yağışlarıyla birlikte baraj seviyelerinde yeniden yükseliş trendi dikkat çekiyor.

GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 3 MİLYON METREKÜPÜ AŞIYOR

İSKİ’nin 29 Mart verilerine göre İstanbul’a verilen günlük su miktarı 3 milyon 103 bin metreküp oldu.