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  4. İstanbul'da sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan 58 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan 58 şüpheli yakalandı

23.03.2025 19:48
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 94 kişinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlarda, 58 kişi gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda 500 gram bonzai isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan 58 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar ile vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratarak halkı sokağa çağıran hesapların kullanıcısı olduğu belirlenen 94 şüphelinin kimliği tespit edildi.

20 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

Şüphelilerin ikametlerine yönelik 19 Mart ve 20 Mart tarihlerinde yapılan operasyonlarda, 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev adreslerinde yapılan aramalarda 500 gram bonzai isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. İkametini öğrenci yurdu olarak gösteren 18 şüpheli ile operasyonlar sırasında evlerinde bulunmayan 18 şüpheli olmak üzere toplam 36 kişiyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Bugün adliyeye sevk edilen 58 şüpheli arasında 18 yaşından küçük olan 2 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 56 şüpheliden 36'sı adli kontrol kararı talebiyle, 20 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya istanbul emniyet müdürlüğü
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