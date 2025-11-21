İstanbul'da suç çetelerine operasyon! Yıldız: "Eski yeni fark etmeksizin tüm çetelerin karşısındayız"

İstanbul Emniyet'i; Silah imalatı, ticareti ve kaçaklığı yapan, tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan suç çetelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 317 adet tabanca, 7 adet uzun namlulu silah, Çok sayıda fişek ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

"ESKİ YA DA YENİ NESİL FARK ETMEKSİZİN TÜM ÇETELERİN KARŞISINDAYIZ"

Operasyon kapsamında 81 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada, "Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin tüm çetelerin karşısındayız. İstanbul’umuzun her sokak, her cadde, her köşesinde şehir eşkıyalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.