İstanbul'da suç çetelerine operasyon! Yıldız: "Eski yeni fark etmeksizin tüm çetelerin karşısındayız"

Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Emniyeti, kent genelinde suç çetelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 317 adet tabanca, 7 adet uzun namlulu silah, çok sayıda fişek ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. 81 şüpheli tutuklanırken, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin tüm çetelerin karşısındayız" dedi.

İstanbul Emniyet'i; Silah imalatı, ticareti ve kaçaklığı yapan, tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan suç çetelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul da suç çetelerine operasyon! Yıldız: "Eski yeni fark etmeksizin tüm çetelerin karşısındayız" 1

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 317 adet tabanca, 7 adet uzun namlulu silah, Çok sayıda fişek ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İstanbul da suç çetelerine operasyon! Yıldız: "Eski yeni fark etmeksizin tüm çetelerin karşısındayız" 2

"ESKİ YA DA YENİ NESİL FARK ETMEKSİZİN TÜM ÇETELERİN KARŞISINDAYIZ"

Operasyon kapsamında 81 şüpheli tutuklandı.

İstanbul da suç çetelerine operasyon! Yıldız: "Eski yeni fark etmeksizin tüm çetelerin karşısındayız" 3

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada, "Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin tüm çetelerin karşısındayız. İstanbul’umuzun her sokak, her cadde, her köşesinde şehir eşkıyalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

İstanbul emniyet müdürlüğü Selami Yıldız
mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

