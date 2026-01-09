Mehmet Akif Ersoy, "Beni uyuşturucuya Veyis Ateş alıştırdı" demişti: O iddialara ilk yanıt geldi

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy'un, gözaltına alınan bir diğer isim Veyis Ateş'le ilgili iddialarına Ateş'ten yanıt geldi.

"BENİ NEDEN SUÇLADI ANLAMIYORUM"

Sözcü TV'nin edindiği bilgilere göre Ateş, avukatlarına yaptığı değerlendirmede, “Mehmet Akif beni neden suçladı, gerçekten anlamıyorum. Uyuşturucu kullanmadım. Kendisiyle böyle bir ilişkim ya da hukukum da yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan dosyada yer alan cezaevi iddiaları da gündeme geldi. İkilinin cezaevindeki ilk karşılaşmasında Ersoy’un Ateş’e kalp işareti yaptığı öne sürülürken, Ateş bu duruma da anlam veremediğini dile getirdi.

"KALP GÖNDERDİ" İDDİASINA YANIT

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy'un, gözaltına alınan bir diğer isim Veyis Ateş'le ilgili iddialarına Ateş'ten yanıt geldi.

Ateş’in, “Beni suçladıktan sonra cezaevine getirildiğim gün karşı kabinden kalp işareti yapmasını anlayamadım. Ben herhangi bir karşılık vermedim” dediği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında tarafların ifadeleri ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesine devam ediliyor.