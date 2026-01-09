HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mehmet Akif Ersoy, "Beni uyuşturucuya Veyis Ateş alıştırdı" demişti: O iddialara ilk yanıt geldi

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, savcılığa sunduğu ek ifadesinde uyuşturucuya Veyis Ateş tarafından alıştırıldığını ileri sürmüştü. Bu iddiaların ardından sessizliğini bozan Ateş’in, avukatları aracılığıyla suçlamalara tepki gösterdiği öğrenildi.

Mehmet Akif Ersoy, "Beni uyuşturucuya Veyis Ateş alıştırdı" demişti: O iddialara ilk yanıt geldi
Mustafa Fidan

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy'un, gözaltına alınan bir diğer isim Veyis Ateş'le ilgili iddialarına Ateş'ten yanıt geldi.

Mehmet Akif Ersoy, "Beni uyuşturucuya Veyis Ateş alıştırdı" demişti: O iddialara ilk yanıt geldi 1

"BENİ NEDEN SUÇLADI ANLAMIYORUM"

Sözcü TV'nin edindiği bilgilere göre Ateş, avukatlarına yaptığı değerlendirmede, “Mehmet Akif beni neden suçladı, gerçekten anlamıyorum. Uyuşturucu kullanmadım. Kendisiyle böyle bir ilişkim ya da hukukum da yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan dosyada yer alan cezaevi iddiaları da gündeme geldi. İkilinin cezaevindeki ilk karşılaşmasında Ersoy’un Ateş’e kalp işareti yaptığı öne sürülürken, Ateş bu duruma da anlam veremediğini dile getirdi.

Mehmet Akif Ersoy, "Beni uyuşturucuya Veyis Ateş alıştırdı" demişti: O iddialara ilk yanıt geldi 2

"KALP GÖNDERDİ" İDDİASINA YANIT

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy'un, gözaltına alınan bir diğer isim Veyis Ateş'le ilgili iddialarına Ateş'ten yanıt geldi.

Ateş’in, “Beni suçladıktan sonra cezaevine getirildiğim gün karşı kabinden kalp işareti yapmasını anlayamadım. Ben herhangi bir karşılık vermedim” dediği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında tarafların ifadeleri ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesine devam ediliyor.

09 Ocak 2026
09 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 yaşındaki adamı torununun eşinin öldürdüğü ortaya çıktı81 yaşındaki adamı torununun eşinin öldürdüğü ortaya çıktı
Bozcaada ve Gökçeada’da feribot seferlerine fırtına engeliBozcaada ve Gökçeada’da feribot seferlerine fırtına engeli
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet akif Ersoy uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak"

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak"

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.