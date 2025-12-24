HABER

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle metro seferlerinde aksama

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Metro hattında Yenikapı istikametinde seferler durdurulurken, ulaşım tek yönde devam ediyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, seferlerin Taksim istasyonundan aktarmalı ve gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi.

HATTAN KIVILCIM ÇIKTI

Öte yandan, arızanın Haliç metro istasyonu civarındaki elektrik hattında yaşandığı, hattan kıvılcım çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, diğer ekipler de arızayı gidermek için çalışma başlattı.

İstanbul da teknik arıza nedeniyle metro seferlerinde aksama 1

Metro hattında Yenikapı istikametinde seferler durdurulurken, ulaşım tek yönde devam ediyor. Arıza nedeniyle Haliç metro istasyonu ve bazı duraklarda kalabalık oluştu.

metro
