İstanbul'da terör estiriyorlardı, kıskıvrak yakalandılar! Emniyet Müdürlüğünden Fatih ve Sultangazi açıklaması

İstanbul'da Fatih'te bir döviz bürosuna yönelik saldırı ile Sultangazi'deki cinayetin şüphelileri yakalandı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA: MOTOSİKLETLİ ŞÜPHELİ ŞAHISLAR YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Fatih'teki saldırıya ilişkin yapılan açıklamada "31.07.2025 tarihinde Fatih ilçesi Mesihpaşa Mahallesinde faaliyet gösteren bir döviz bürosuna yönelik motosikletli şüpheli şahıslarca ateş açıldığı belirlenmesi üzerine derhal olay yerine geçilmiştir" dendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan çalışmalarda; olay nedeniyle yaralanan herhangi bir şahsın bulunmadığı, motosiklet üzerinde bulunan iki şüpheli şahsın olayı gerçekleştirdikten sonra başka bir şahısla buluştukları ve bölgeden ayrıldıkları tespit edilmiştir.

Şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen motosiklet sürücüsü T.M.A. isimli şahıs Güngören ilçesinde ikamet adresinde 1 adet kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanmıştır.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİLER

Çalışmaların devamında, olay günü motosiklet üzerinde bulunan şahıslardan olduğu belirlenen U.B. ile motosikletli şahısların olay sonrasında buluştukları U.Ü.B. isimli şahıslar da ayrıca yakalanmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 08.08.2025 tarihinde adli makamlara sevk edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

SULTANGAZİ'DEKİ CİNAYETTE 2 GÖZALTI

Öte yandan dün Sultangazi'de bir şahsın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 07.08.2025 tarihinde Sultangazi ilçesi 75. Yıl Mahallesinde bir şahsın silah ile yaralandığı belirlenmesi üzerine derhal olay yerine geçilmiştir.

Yapılan çalışmalarda; motosiklet ile olay yerine gelen iki şahsın olayı gerçekleştirdikten sonra bölgeden uzaklaştıkları belirlenmiş, K.K. isimli şahsın silahla yaralandığı, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

Şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, şüpheli şahısların ayrıldıkları istikamette yapılan geniş çaplı araştırmalar neticesinde şüpheli motosiklet tespit edilip durdurulmuş, kimlik bilgileri belirlenen motosiklet sürücüsü M.G. ile artçı Y.S. isimli şahıslar 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 08.08.2025 tarihinde adli makamlara sevk edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır