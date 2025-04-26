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İstanbul'da TIR alev alev yandı

Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan TIR'ın motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan TIR, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul'da TIR alev alev yandı

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar mevkiinde seyir halinde olan TIR'ın motor bölümünde çıktı. Ankara istikametinde seyir halinde olan TIR'ın motor kısmında başlayan alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan TIR ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tır
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