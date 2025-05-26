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İstanbul'da trafik felç! Hafta başında yağmur bastırdı, yoğunluk yüzde 81'i buldu

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- İstanbul'da, haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde ve ana arterlerde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Topkapı, Okmeydanı, Çağlayan ile Zincirlikuyu'da araçlar güçlükle ilerliyor. Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu Edirne istikametinde Kartal ve Göztepe arasında görülen, ters istikamette ise Uzunçayır kavşağından başlayan trafik yoğunluğu Maltepe'ye kadar sürüyor.

İstanbul'da dün geceden bu yana etkisini gösteren yağışla beraber sabah saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Kartal ve Göztepe arasında görülen, ters istikamette ise Uzunçayır kavşağından başlayan trafik yoğunluğu Maltepe'ye kadar sürüyor.

ARAÇLAR ZOR İLERLİYOR

TEM Otoyolu'nun Edirne yönünde Sultanbeyli'den Ataşehir'e, Ankara istikametinde ise Çamlıca Gişeleri öncesinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Uzunçayır'dan itibaren başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Kozyatağı'ndan itibaren araçlar yavaş seyrederken Avrasya Tüneli'nde de Acıbadem'den itibaren trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Topkapı, Okmeydanı, Çağlayan ile Zincirlikuyu'da araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu Esenyurt ve Mahmutbey Gişeleri'nde Ankara istikametinde, Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde, TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında yoğun trafik dikkati çekiyor.

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YOLCULAR DURAKLARA SIĞINDI

Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran yağışlara hazırlıksız yakalanan yolcular zor anlar yaşadı. Bazı yolcular yaya geçitleri ile köprülerin altına sığınırken bazıları da duraklarda beklemek zorunda kaldı.

Metrobüs ve metro duraklarında da trafik akışında olduğu gibi yoğunluk yaşanıyor. Yolcular, duraklarda toplu taşıma araçlarına binmek için uzun süre sıra bekliyor.

İBB'nin Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, kent genelinde yüzde 81'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 74, Anadolu Yakası'nda yüzde 90 olarak ölçülüyor.

Öte yandan elverişsiz hava koşulları deniz seferlerini de etkiledi.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." ifadelerine yer verildi. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik ulaşım
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