HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da trafik kazası! Yaralılar var

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bağcılar'da TEM Otoyolu O-3 ayrımı Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü, yol ayrımında en sağ şeritten sol şeride geçmeye çalıştığı sırada arkadan gelen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da bariyerlere çarparak durabildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada ilk araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu'yu azarladı! Telefon görüşmesi ortaya çıktı: "Kahretsin neden her zaman..."Netanyahu'yu azarladı! Telefon görüşmesi ortaya çıktı: "Kahretsin neden her zaman..."
Akaryakıt istasyonunda dehşet: Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladıAkaryakıt istasyonunda dehşet: Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.