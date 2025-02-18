HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da trafik yoğunluğu: Anadolu yakasında yoğunluk yüzde 87! Yollar resmen kilitlendi

İstanbul'da trafik yoğunluğu: Anadolu yakasında yoğunluk yüzde 87! Yollar resmen kilitlendi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.02.2025 09:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, haftanın ikinci iş günü yağmurun da etkisiyle oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor. CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda yüzde 87 belirlendi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu: Anadolu yakasında yoğunluk yüzde 87! Yollar resmen kilitlendi

Megakentte yağış etkisini sürdürürken sabah mesai saatinin başlamasıyla ana arterler ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

ANADOLU YAKASINDA DA TRAFİK NEREDEYSE DURMA NOKTASINA GELDİ

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun her iki yönünde trafik Kadıköy ve Kartal arasında ağır ilerliyor.

AA-20250218-37084284-37084281-ISTANBULDA_SABAH_SAATLERINDE_TRAFIK_YOGUNLUGU_YASANIYOR

TEM Otoyolu'nda Ataşehir ile Sancaktepe mevkileri arasında trafik yavaş seyrederken Şile Yolu'ndaki yoğunluk Ümraniye'den Altunizade'ye kadar uzuyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır Kavşağı'ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'den başlayarak köprü girişlerine kadar devam ediyor. Avrasya Tüneli girişindeki trafik de Göztepe'ye kadar uzuyor.

AA-20250218-37084284-37084282-ISTANBULDA_SABAH_SAATLERINDE_TRAFIK_YOGUNLUGU_YASANIYOR

AVRUPA YAKASINDA DA DURUM FARKSIZ

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan ve Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Mahmutbey, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

AA-20250218-37084284-37084283-ISTANBULDA_SABAH_SAATLERINDE_TRAFIK_YOGUNLUGU_YASANIYOR

Kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken, özellikle aktarmaların yapıldığı bazı metrobüs, otobüs ve tramvay istasyonlarında da yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda yüzde 87'ye kadar ulaştı.

(AA)

Mersin’de yakalandı 138 bin TL ceza kesildi!Mersin’de yakalandı 138 bin TL ceza kesildi!
8. Kattan düştü: İntihar mı, kaza mı?8. Kattan düştü: İntihar mı, kaza mı?
Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik Anadolu Avrupa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tepkiler çığ gibi! Durumu kötü olan kadınlar üzerinden iğrenç hesap... Her şey canlı yayınlanıyor

Tepkiler çığ gibi! Durumu kötü olan kadınlar üzerinden iğrenç hesap... Her şey canlı yayınlanıyor

Bir kadın cinayeti daha! Daha 21 yaşındaydı... Cani önce öldürdü, sonra intihar etti

Bir kadın cinayeti daha! Daha 21 yaşındaydı... Cani önce öldürdü, sonra intihar etti

Sosyal medya Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i konuşuyor! "Bu dizi tutmaz"

Sosyal medya Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i konuşuyor! "Bu dizi tutmaz"

Emekli o zammı bekliyor 'Yüzde 50 artış' diyerek açıkladı! Net rakam verdi

Emekli o zammı bekliyor 'Yüzde 50 artış' diyerek açıkladı! Net rakam verdi

Yüzlerce kişi gözaltında! Terör operasyonu haberleri peş peşe geldi!

Yüzlerce kişi gözaltında! Terör operasyonu haberleri peş peşe geldi!

Feci kaza! Ünlü iş insanı ağır yaralandı, şoförü öldü…

Feci kaza! Ünlü iş insanı ağır yaralandı, şoförü öldü…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.