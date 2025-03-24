İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı! Araçlar uzun süre bekledi

Haftanın ilk iş gününde kent genelinde yer yer görülen yağışlı hava nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 71 İstanbul genelinde ise yüzde 56 olarak ölçüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 08:00 itibariyle yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 71 İstanbul genelinde ise yüzde 56 olarak kayıtlara geçti.

Yağmurun da yer yer etkisini göstermesi nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolunda oluşan yoğunluk nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

(DHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır