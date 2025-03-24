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  4. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı! Araçlar uzun süre bekledi

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı! Araçlar uzun süre bekledi

24.03.2025 08:57
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24.03.2025 08:57
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İstanbul’da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu yakasında yüzde 71’e ulaşan yoğunluk nedeniyle araçlar trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Haftanın ilk iş gününde kent genelinde yer yer görülen yağışlı hava nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 71 İstanbul genelinde ise yüzde 56 olarak ölçüldü.

ISTANBUL---ISTANBULDA-TRAFIK-YOGUNLUGU-_625426_185224

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 08:00 itibariyle yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 71 İstanbul genelinde ise yüzde 56 olarak kayıtlara geçti.

ISTANBUL---ISTANBULDA-TRAFIK-YOGUNLUGU-_625425_185224

Yağmurun da yer yer etkisini göstermesi nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolunda oluşan yoğunluk nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

ISTANBUL---ISTANBULDA-TRAFIK-YOGUNLUGU-_625424_185224

(DHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
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