İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'lara ulaştı: Durma noktasına geldi

İstanbul'da iş çıkış saatiyle artan trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyesine ulaştı. Ana ulaşım yollarının birçoğunda trafik durma noktasına gelirken, Ispartakule mevkiinde iş makinesi taşıyan TIR'ın cadde üzerindeki üst geçide çarpmasıyla ulaşım uzun süre aksadı.

Mustafa Fidan

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü trafik adeta felç oldu. Kent genelinde yoğunluk yüzde 89'a kadar yükseldi. Avcılar'da, sabah saatlerinde bir TIR, iş makinesi taşıdığı sırada üst geçide çarptı ve bu olay, bölgede ciddi bir trafik sıkışıklığına yol açtı. Olay sonrası bölgedeki yollarda yoğunluk arttı ve sürücüler alternatif güzergahlara yöneldi.

İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 90 lara ulaştı: Durma noktasına geldi 1

TRAFİKTE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kentte, haftanın ikinci iş günü sabah saatlerinde ana arterler, sahil yolları, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik ağır seyrediyor. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Mecidiyeköy'de D-100 kara yolunun Ankara ve Edirne istikametlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Kara yolunun Avcılar mevkisinde çift yönlü trafik oluşurken, Beylikdüzü-Tüyap arası Edirne yönünde de yoğunluk arttı.

İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 90 lara ulaştı: Durma noktasına geldi 2

ISPARTAKULE'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

TEM bağlantı yollarında Esenyurt ve Bahçeşehir mevkilerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, otoyolunun Firuzköy ve Ispartakule mevkilerinde Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

ÜST GEÇİDE ÇARPAN TIR TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Ispartakule mevkiinde iş makinesi taşıyan TIR, cadde üzerindeki üst geçide çarptı. Kazada TIR şoförü ve yanındaki yolcu yaralandı. Üst geçitte ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor. Saatlerinde çalışmaların tamamlanmaması vatandaşları çileden çıkarttı.

İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 90 lara ulaştı: Durma noktasına geldi 3

YOĞUNLUK YÜZDE 89 SEVİYESİNE ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu haritasına göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 89 seviyelerine kadar ulaştı.

25 Kasım 2025
25 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

