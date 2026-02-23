HABER

İstanbul'da tüyleri diken diken eden olay! 1 aydır aranan Çinli iş insanı korkunç halde bulundu

İstanbul'da kaybolan Çinli iş insanı tüyler ürperten bir vaziyette ölü bulundu. 38 yaşındaki Yong Wang'ın cesedi bulunduğunda elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlıydı. 1'i kadın 10 kişi Çin'de yakalanırken olayın sır perdesi aralandı.

İstanbul’da hakkında kayıp başvurusu yapılan Çinli iş insanı Yong Wang (38)'ın cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy’de toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Wang'ı gasbetmek isteyen kişilerin öldürdüğü belirlendi.

İstanbul da tüyleri diken diken eden olay! 1 aydır aranan Çinli iş insanı korkunç halde bulundu 1

ARACI TARLADA GÖRÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre, Çin vatandaşı Yong Wang’ın avukatı tarafından 24 Ocak'ta Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp müracaatında bulunuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Çinli iş insanının kullandığı aracın GPRS sinyalleri incelemeye alındı. Aracın en son Arnavutköy Baklalı Mahallesinde bir tarlada görüldüğü tespit edildi.

İstanbul da tüyleri diken diken eden olay! 1 aydır aranan Çinli iş insanı korkunç halde bulundu 2

KAZMA KÜREKLER CESEDİN YERİNİ İŞARET ETTİ

Ekiplerin tarlada yaptığı aramada kazma ve kürekler bulundu. Detaylı çalışmanın ardından ise Yong Wang’ın cesedi tarlada gömülü halde bulundu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, Wang’ın el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömüldüğü tespit edildi.

İstanbul da tüyleri diken diken eden olay! 1 aydır aranan Çinli iş insanı korkunç halde bulundu 3

GASBETMEK İSTEYENLER ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan soruşturma kapsamında maktulün iş insanı olduğu ve parasını gasbetmek amacıyla öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili olarak Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak belirlenen 1’i kadın 9’u erkek toplam 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin Çin’de yakalandığı öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

