İstanbul'da üç kişiyi öldüren cani katil aranıyor! Otel odasından E5'e kanlı gece: Cinayetler zinciri ortaya çıktı

İstanbul'da kanlı bir gece yaşandı. Otoyolda bekleyen araçtaki iki kişi silahla vurularak öldürüldü. Çok geçmeden otomobilin yakınında bir de kadın cesedi bulundu. 27 yaşındaki kadının nasıl öldürüldüğü de ortaya çıktı. Ekipler art arda üç cinayet işleyen şüphelinin peşinde!

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde üç kişiyi öldüren şahıs aranıyor. Otomobildeki 2 kişiye ateş ederek ölümlerine neden olan şüphelinin, öncesinde yakındaki otelde bir kadını da öldürdüğü belirlendi.

YOLDA BEKLEYEN ARAÇTAKİLERİ VURDU

D-100 kara yolu yan yolda bekleyen bir otomobile yaklaşan bir kişi, araçtaki Emre G. (31) ve Emrah Y'ye (33) silahla ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçtaki Emrah Y.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Otomobilin şoför koltuğunda bulunan Emre G. ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emre G. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KADINI OTEL ODASINDA ÖLDÜRDÜ

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı sırada, aracın bulunduğu yerin 20 metre ilerisindeki otelin görevlileri, odalardan birinde kadın cesedi bulunduğunu bildirdi. Ekipler, otel odasında silahla vurularak öldürüldüğü anlaşılan kadının Melisa K. (27) olduğunu belirledi.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Cenazeler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelinin H.K. (32) olduğunu tespit etti.

CİNAYET ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede, H.K.'nın otele giriş yaptıktan sonra Melisa K.'nın da otele geldiği, sonrasında otelden çıkan H.K.'nın yan yolda bekleyen otomobilin yanına giderek içindekilere silahla ateş ettiği belirledi.

Polisin olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

