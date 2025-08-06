HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli tutuklandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, 10 Temmuz-2 Ağustos'da Bahçelievler, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Bağcılar, Çatalca, Kartal ve Esenler'de belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda 20 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 159 kilo 800 gram skunk, 41 kilo 880 gram metamfetamin, 50 kilo 600 gram eroin, 72 kilo 480 gram kokain, 12 kilogram reçine esrar ile 133 bin 270 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuların sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede, bilgi aldığı personeli tebrik etti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, operasyon ve ele geçirilen uyuşturucular hakkında bilgi vererek, "Gençlerimizi zehirlemeye, ailelerimizi parçalamaya çalışan hiçbir yapıya asla müsaade etmeyeceğiz. Geleceğimizi çalmaya çalışan bu karanlık odaklara geçit vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırklareli'nde aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktıKırklareli'nde aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandıSivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Pedofili Epstein’ın eviden çıktı!

Dünya bu fotoğrafları konuşuyor! Pedofili Epstein’ın eviden çıktı!

Bitcoin’den para çıkışı başladı!

Bitcoin’den para çıkışı başladı!

İşçileri izne çıkartan kardeşler, fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu

İşçileri izne çıkartan kardeşler, fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu

Berrin Sönmez'den Diyanet'in hutbesine 'Başörtülü' tepki

Berrin Sönmez'den Diyanet'in hutbesine 'Başörtülü' tepki

Sağanak yağmur felaket gelecek: 20 il için peş peşe uyarı

Sağanak yağmur felaket gelecek: 20 il için peş peşe uyarı

Halı yıkamacı olduğu ortaya çıkan psikolog Volkan Uçak diplomasını kaça aldığını açıkladı! Mesajlarda her şey ortaya çıktı

Halı yıkamacı olduğu ortaya çıkan psikolog Volkan Uçak diplomasını kaça aldığını açıkladı! Mesajlarda her şey ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.