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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 15 ton bonzai üretilebilecek ham madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da 15 ton bonzai üretilebilecek ham madde ele geçirildiğini duyurdu. Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir'de yapılan operasyonlar kapsamında 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 15 ton bonzai üretilebilecek ham madde ele geçirildi
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir’de operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada operasyonlar kapsamında 15 ton bonzai üretilebilecek ham maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

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16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 16 şüpheli yakalandı. Opersayonlarda; 144 kg uyuşturucu madde (yaklaşık 15 ton bonzai üretilebilecek), 120,5 kg metamfetamin, 370 litre kimyasal katkı maddesi, 8 milyon 401 bin 500 adet uyuşturucu hap, 1 milyon 600 bin adet boş ilaç kapsülü, 130 bin adet boş ilaç kutusu, 215 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan katkı maddesi, 2 adet hap basma makinesi, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

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Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir’de düzenlenen operasyonlarda; pperasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım"

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı uyuşturucu operasyonu
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