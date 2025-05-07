İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir'de narkotik operasyonu düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 2'si yabancı uyruklu 16 şüpheli yakalandı. Aramalarda yaklaşık 15 ton bonzai üretilebilecek 144 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 120,5 kilogram metamfetamin, 370 litre kimyasal katkı maddesi, 8 milyon 401 bin 500 uyuşturucu hap, 1 milyon 600 bin boş ilaç kapsülü, 130 bin adet boş ilaç kutusu, 215 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan katkı maddesi, 2 hap basma makinesi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

(DHA)