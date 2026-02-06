İstanbul'da 'Uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 6 şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhuş için yer ve imkan sağlamak' ve 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme, kolaylaştırma' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ile Taha Özer gözaltına alındı. Öte yandan Güzel'in Antalya'daki evinde sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır