HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 89 kişi tutuklandı

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 116 şüpheliden 89’u tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen 306 kilo 385 gram uyuşturucu madde ile 3 milyon 696 bin 500 adet uyuşturucu hap, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gençliğimizi ve neslimizi korumak adına mücadeledeki en büyük gücümüz, İstanbul halkının bize olan desteğidir. Hedefimiz belli ve nettir; gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırmayız" dedi.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 89 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takiplerin ardından son 3 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 116 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 3 milyon 650 bin sentetik ecza hap, 199 kilogram skunk, 107 kilo 385 gram metamfetamin ve 46 bin 500 adet uyuşturucu hap olmak üzere toplam 306 kilo 385 gram uyuşturucu madde ile 3 milyon 696 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 89 kişi tutuklandı 1

89 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 116 şüpheliden 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 89’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 13 şüphelinin ise adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 89 kişi tutuklandı 2

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ: "HEDEFİMİZ BELLİ VE NETTİR; GENÇLİĞİMİZİ VE GELECEĞİMİZİ ÇALDIRMAYIZ"

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi. Sergiyi inceledikten sonra açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz son iki hafta içerisinde ulusal ve uluslararası zehir tacirlerine yönelik yapmış olduğu çalışmalarda; 307 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 700 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, operasyonlar sonucunda 116 şahıs gözaltına alınmış, 89 şahıs ise tutuklanmıştır. Gençliğimizi ve neslimizi korumak adına mücadeledeki en büyük gücümüz, İstanbul halkının bize olan desteğidir. Hedefimiz belli ve nettir; gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırmayız" dedi.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 89 kişi tutuklandı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çelik'ten Von Der Leyen ve Macron'a sert tepkiÇelik'ten Von Der Leyen ve Macron'a sert tepki
Beşiktaş'taki saldırının perde arkası ortaya çıktıBeşiktaş'taki saldırının perde arkası ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

Celal Karatüre'ye polis koruması tartışma yarattı!

Celal Karatüre'ye polis koruması tartışma yarattı!

Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu! Geri dönüyor

Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu! Geri dönüyor

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.