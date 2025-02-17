İstanbul'da uzun süredir görülmemiş kar yağışı bekleniyor: "Bol bol kar topu oynayıp kardan adam yapacaklar"

İstanbul'da yeniden kar yağacak mı? Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'e göre yanıt evet! Üstelik beklenen yağış İstanbul'da uzun süredir görülmemiş düzeyde olacak. Öyle ki Tek "Çocuklar bol bol kayacak, kar topları bol bol oynanacak, kardan adam yapılacak" dedi. Tek ayrıca kar yağışının etkisinin artacağı günleri de tek tek sıraladı.

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İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Adil Tek'in açıklamasına göre salı gecesi karla karışık yağmur şeklinde başlaması beklenen yağış çarşambadan itibaren kar yağışına dönüşerek etkisini günlerce sürdürecek. Bu süre diliminde yağışın zayıflayıp kuvvetlenmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı haftalık hava tahmin raporuna göre; Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinde aralıklı yağış görülecek. İstanbul'da ise geçtiğimiz yıllara kıyasla daha yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar, çarşamba günü itibarıyla etkisini gösterecek yoğun kar yağışının barajlardaki doluluk oranını olumlu etkileyeceğini belirtirken, diğer bölgelerde yaşanması beklenen hava sıcaklığı düşüşünün ise tarım ürünlerini olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.

"SICAKLIK İSTANBUL'DA EKSİ 4 İLA EKSİ 5 DERECELERE KADAR İNECEK"

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Geçtiğimiz haftalarda gelen bir kar yağışı vardı ama İstanbul'un beklediği kar yağışı olmadı, zeminde çok tutmadı. Daha çok havada gözüktü. Sistem çok sert değildi o yağışta, zeminde çok tutmadığı için İstanbulluları çok mutlu etmedi, İstanbul ve çevresini diyelim. Burada tabii ki en önemli nokta; deniz suyu sıcaklıkları ve şehir ısı adası etkisi. Şehir ısı adası etkisi, bu gelen soğuk havanın sıcaklığını biraz daha düşürüyor. Deniz suyu da 9-10 dereceler civarındaydı. Bu da yine gelen o serin havanın etkisini biraz daha yavaşlatıyordu. Ama bu sefer deniz suyu sıcaklıkları 8 derecelere kadar indi. Eski dönemlerde, son yıllarda İstanbul'a çok kar düşmüyor ama daha önceki yıllarda İstanbul'a düşen karların genelinde deniz suyu sıcaklıkları 8 derece civarına indiğinde zeminde tutmaya başlamıştı. Bu gelen sistem, bugünden itibaren kuzeyden yavaş yavaş geliyor. Sıcaklıklar gün gün, kademe kademe düşüş gösterecek. Her gün 1-2 derece düşecek. Örneğin İstanbul'da bugün hava sıcaklıkları 7-11 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde en düşük sıcaklık da İstanbul'da -4 ile 5 derecelere kadar inecek, tabii beraberinde kar yağışı oluşturarak zeminde tutacak şeklinde gözüküyor" dedi.

"ÇOCUKLAR BOL BOL KAR TOPU OYNACAK, KARDAN ADAM YAPILACAK"

Adil Tek, "İstanbul için kar yağışı, özellikle salı gecesinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde kendini gösteriyor olacak. Ama çarşamba günü artık bu yağış, kar şekline dönmeye başlayacak. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar, İstanbul'da aralıklı olarak kar yağışlarını göreceğiz. Zaman zaman kuvvetlenecek, zaman zaman zayıflayacak. Bunun yanında tabii ki sıcaklıkların, özellikle iç kesimlerdeki sıcaklıkların, denize yakın kesimlerde biraz sıcaklıklarda hafif yumuşama olabilir ama iç kesimlerde sıcaklıklar eksi 5, eksi 6 derecelere kadar düşecek. Bu da zeminde yağan karın tutulmasını sağlayacak. Çocuklar bol bol kayacak, kar topları bol bol oynanacak, kardan adam yapılacak. İstanbul uzun zamandır görmediği bir yağış görmüş olacak. Bunun en büyük nedeni zaten kutupsal hava ile sıcaklıkların eksi 5-6'ya inecek olması" ifadelerini kullandı.

"BARAJ DOLULUKLARI YÜZDE 70'E DOĞRU YAKLAŞTIRMIŞ OLACAK"

Kar yağışının yeraltı sularını besleyeceğine dikkat çeken Adil Tek, "İstanbul'u bu hafta, çarşambadan itibaren özellikle güzel bir kar yağışı bekliyor, şu an öngörülerimiz bu yönde. Bu tabii beraberinde özellikle barajlardaki dolulukları artıracak. Yüzde 60'lar seviyesinde olan baraj dolulukları yüzde 70'e doğru yaklaştırmış olacak. Yağış var ama tabii ki çok yüksek değil. Bu kar yağışının en önemli kısmı hemen akışa geçmemesi, zemin suyunu artırması ve zeminde biriken suyun barajlardaki dolulukları daha çok artırır hale getirir olması. Yoksa direkt düşen yağışlar çabuk akışa geçiyor ve her zaman o baraj havzasındaki bölgeleri doldurmuyor olabiliyor. O yüzden bu kar yağışı, zeminin yağışa doyması açısından ve yeraltı sularının beslenmesi açısından önemli" şeklinde konuştu.

"ÇİFTÇİLERİN ŞİMDİDEN HAZIRLIK YAPMALARINDA FAYDA VAR"

Soğuk havanın tarıma etkilerine değinen Tek, "Akdeniz'de bazı bölgelerde meyveler çiçek açmış vaziyette. Yağışla gelecek olan soğuk sistemin ardından çiçekler, özellikle badem çiçekleri açmış vaziyette, bunlarda don olayı yaşanacak. Buralarda sıkıntılar var. Çiftçilerin, tarımla uğraşanların özellikle meyveyle uğraşanların, çiçekleri açmış olanların dikkatli olması, bununla ilgili tedbirlerini şimdiden alarak hazırlık yapmalarında, daha doğrusu sıcaklık yerlerindeki don olayına karşı hazırlık yapmalarında fayda var. Soğuk hava kütlesi tabii ki sadece İstanbul'u etkilemeyecek. İstanbul ile birlikte ülkenin büyük bir bölümünü etkileyecek. Özellikle mesela İzmir'de uzun zamandır kar yağmıyor, İzmir'de kar yağışı görülecek. Akdeniz'de, Antalya'nın yüksek kesimlerine kadar kar yağışı görülecek. Yine Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu zaten her zaman olduğu gibi kar yağışı alacak. Karadeniz de kar yağışı alacak. Yaklaşık ayın 24'üne kadar sürecek olan bir soğuk hava var. 24'ünden sonra biraz daha doğuya kayarak etkisini kaybetmiş olacak" diye konuştu.

AKOM: KUVVETLİ KAR YAĞIŞI VE SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) da konuyla ilgili açıklama yapıldı. AKOM, bugün itibarıyla İstanbul'da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. Açıklamada, hafta boyunca sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, yağışların Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmura ve kara dönüşmesinin beklendiği belirtildi. Haftalık tahminlere göre Perşembe devam edecek kar yağışının Cuma ve Cumartesi kuvvetleneceği ve kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor. Vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

AKOM, sürücüleri özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şehir genelinde kar yağışıyla birlikte yolların kapanabileceği, ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği ve gizli buzlanma riskinin artabileceği belirtidli. Yetkililer, hava sıcaklıklarının 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 4 - 8 derece altında seyredeceğini ve 26 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında normale dönmesinin beklendiğini belirtti. Vatandaşların, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önerildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır