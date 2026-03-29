HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul'da yağışlı hava etkili oluyor

İstanbul'da dünden beri etkisini sürdüren yağış, bazı aksaklıklara neden oldu.

Avrupa Yakası'nda, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih ve Şişli çevrelerinde yer yer etkisini artıran yağış nedeniyle bazı vatandaşlar duraklara, binaların girişine, saçak altlarına ve kapalı alanlara sığındı. Sürücüler de yağıştan dolayı trafikte yavaş ilerledi.

Yağış dolayısıyla Büyükçekmece'de Güzelce ile Türkoba mahallelerinde rögar taştı, yollarda su birikintisi oluştu. Murat Çeşme Mahallesi'nde de yollar suyla kaplandı, vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Şişli'deki Feriköy Antika Pazarı'nın çatısının bazı noktalarından su sızdı. Islanan tezgahlar toplandı.

Anadolu Yakası'nda, Çekmeköy ile Ümraniye'de de yağış etkili oldu.

Ayrıca, Boğaz hattında sabah saatlerinde görülen sis, öğle saatlerine kadar devam etti.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Kabataş Hattı'nın Moda seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.
Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.