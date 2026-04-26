İstanbul'da yakalandı! Hint baronun uyuşturucu ağı deşifre oldu: Ünlü isimler...

Interpol tarafından Kırmızı Bülten'le aranan Salim Dola, İstanbul'da yakalandı. Dola'nın, Bollywood'daki ünlülere uyuşturucu tedarik ettiği ve VIP partiler organize ettiği iddia ediliyor.

Interpol tarafından Kırmızı Bülten'le aranan "mephedrone baronu" 61 yaşındaki Salim Dola, MİT ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi.

İSTANBUL'DA SAHTE PASAPORTLA YAKALANDI

İstanbul Beylikdüzü'nde üzerinde sahte bir Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) pasaportuyla yakalanan Dola'nın evinde yapılan aramalarda yüksek miktarda nakit para ve sahte kimlik belgeleri ele geçirildi.

UYUŞTURUCU AĞI DEŞİFRE OLDU

Sabah'ın haberine göre; Salim Dola'nın yükselişi, Hindistan'ın en büyük suç örgütü lideri Dawood Ibrahim (D-Company) ile olan organik bağına dayanıyor. Geleneksel uyuşturucular yerine sentetik bir madde olan "Miyav Miyav" yani Mephedrone (MD) üzerine yoğunlaşan Dola, Hindistan'da kurduğu gizli laboratuvarlarla üretimi sanayileştirdi.

GÜNEY AFRİKA VE MEKSİKA KARTELLERİYLE BAĞLANTI

Mart 2024'te Sangli'deki fabrikasına yapılan baskında 256 milyon INR değerinde uyuşturucu bulundu. Uyuşturucu ağı, Güney Afrika ve Meksika kartellerine kadar uzanıyordu. Tesislerde işlenen uyuşturucunun sevkiyat değeri 327 milyon INR civarındaydı.

ULTRA LÜKS OTELLERDE 'VIP MD PARTİLERİ'

Dola'nın Dubai'de yakalanan oğlu ve sağ kolu, şebekenin Bollywood starlarıyla olan kirli ilişkilerini deşifre etti. İfadelere göre şebeke, Dubai'deki ultra lüks otellerde "VIP MD Partileri" organize ediyordu.

ÜNLÜ İSİMLER İÇİN ÇARPICI İDDİA

Aralarında Shraddha Kapoor, Nora Fatehi ve sosyal medya fenomeni Orry (Orhan Awatramani) gibi isimlerin de bulunduğu ünlülerin, partilerde yüksek saflıktaki uyuşturucu maddelere kolayca ulaştığı iddia ediliyor.

Şebekenin ünlü isimlere olan yakınlığı sadece satışla değildi. "Sponsorluk" adı altında kurulan ağda, ünlü isimler lüks araç tahsisleri, pahalı saat hediyeleri ve yurt dışı tatil masrafları ile diğer kişilerin partiye katılması özendiriliyordu.

DOLA'NIN TÜRKİYE PLANI

Operasyonlarını Dubai'den yöneten Dola, lojistik hattını ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı hedefliyordu.

