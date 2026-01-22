HABER

İstanbul'da yapılan son anket! CHP ile AK Parti arasındaki fark ortaya çıktı

Şu an gündemde seçim olmasa da anket sonuçları yakından takip edilmeye devam ediyor. En çok merak edilen il ise Megakent İstanbul. Son yapılan ankette İstanbul'da yaşayan vatandaşlara bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltildi. Çalışmanın sonucunda AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark ortaya çıktı.

Ufuk Dağ

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da yeni yılın ilk anketi yapıldı. Vatandaşlara ise , "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette en merak edilen unsur ise CHP ile AK Parti arasındaki fark oldu.

İstanbul da yapılan son anket! CHP ile AK Parti arasındaki fark ortaya çıktı 1

ORC araştırma şirketinin 15 Ocak ile 18 Ocak arasında yaptığı çalışmaya il genelinde 2 bin 830 vatandaş katıldı. İlk sırada CHP yüzde 33,1 ile yer alırken onu yüzde 30,8 ile AK Parti takip etti.

İstanbul da yapılan son anket! CHP ile AK Parti arasındaki fark ortaya çıktı 2

İşte ORC araştırmanın son İstanbul anketindeki sonuçlar;

CHP %33,1
AK PARTİ %30,8
DEM %8,3
İYİ %5,7
MHP %5,5
ZAFER %4,3
YRP %2,9
BBP %2,2
YMP %1,9
TİP %1,5
DİĞER %3,8

