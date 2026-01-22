İstanbul'da yapılan son anket! CHP ile AK Parti arasındaki fark ortaya çıktı

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da yeni yılın ilk anketi yapıldı. Vatandaşlara ise , "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette en merak edilen unsur ise CHP ile AK Parti arasındaki fark oldu.

ORC araştırma şirketinin 15 Ocak ile 18 Ocak arasında yaptığı çalışmaya il genelinde 2 bin 830 vatandaş katıldı. İlk sırada CHP yüzde 33,1 ile yer alırken onu yüzde 30,8 ile AK Parti takip etti.

İşte ORC araştırmanın son İstanbul anketindeki sonuçlar;

CHP %33,1

AK PARTİ %30,8

DEM %8,3

İYİ %5,7

MHP %5,5

ZAFER %4,3

YRP %2,9

BBP %2,2

YMP %1,9

TİP %1,5

DİĞER %3,8