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  4. İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! 6 gözaltı

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! 6 gözaltı

06.02.2025 10:12
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İstanbul'da düzenlenen iki ayrı yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Zeytinburnu ilçesinde belirlenen bir ikameti takibe aldı.

'FİNANS EVİ' OLARAK KULLANILIYOR

Söz konusu adreste yasa dışı bahis suçu kapsamında panel sisteminin bulunduğu ve 'finans evi' olarak kullanıldığı belirlendi. Tespit edilen eve savcılık talimatıyla 3 Ocak'ta Özel Harekat Timleri'nin de katılımıyla baskın düzenlendi. İkamet ve çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 3 bilgisayar ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

2 OPERASYONDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen saha çalışmalarında ikamet adresinin bulunduğu aynı site içerisindeki farklı bir blokta da aynı suçun işlendiğini belirleyen siber polisi, adrese yönelik ikinci bir operasyon düzenledi. Operasyonda yasa dışı bahis suçuna karışmakla suçlanan 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 3 bilgisayar ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Aynı site içinde yapılan iki ayrı operasyonda yakalanan 6 şüpheli emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldığı ve emniyette ifadelerinin alındığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul
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