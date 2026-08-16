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İstanbul'da yaşayan İtalyan profesör gizemli şekilde ölü bulundu: Yatakta yarı çıplak...

İstanbul'da lise ve üniversitelerde çalışan İtalyan Profesör Ruggero D'Angerio'nun ölümü şüphe uyandırdı. D'Angerio evde yatağında yarı çıplak ve hareketsiz halde ölü bulundu. Savcılık olayla ilgili harekete geçti, gizemli olayın üstüne gidilecek.

İstanbul'da yaşayan İtalyan profesör gizemli şekilde ölü bulundu: Yatakta yarı çıplak...

Beyoğlu’nda emlakçı E.İ. (45), yedek anahtarla girdiği evde Profesör Ruggero D'Angerio'yu (55), yatakta yarı çıplak ve hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, D’Angerio’nun hayatını kaybettiğini belirledi. D’Angerio’nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İstanbul Galileo Galilei İtalyan Lisesi ve Özel İtalyan Lisesi’nde (IMI) öğretmenlik yaptığı öğrenilen Ruggero D’Angerio’nun ölümüyle ilgili savcılık tarafından 'şüpheli ölüm' soruşturması başlatıldı.

İstanbul da yaşayan İtalyan profesör gizemli şekilde ölü bulundu: Yatakta yarı çıplak... 1

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 17.45 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan liselerinde ve üniversitelerde öğretmen olarak çalışan, Profesör Ruggero D'Angerio’dan gün içerisinde haber alamayan emlakçı E.İ., yedek anahtarla D’Angerio’nun yaşadığı eve gitti.

İstanbul da yaşayan İtalyan profesör gizemli şekilde ölü bulundu: Yatakta yarı çıplak... 2

YATAKTA, YARI ÇIPLAK, YAN YATAR VAZİYETTEYDİ

Kapıyı yedek anahtarla açarak daireye giren E.İ., odaları kontrol etmeye başladı. E.İ., odalardan birinde D’Angerio’yu yatağın üzerinde yarı çıplak, yan yatar vaziyette hareketsiz halde buldu. D’Angerio’nun tepki vermemesi üzerine E.İ., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

İstanbul da yaşayan İtalyan profesör gizemli şekilde ölü bulundu: Yatakta yarı çıplak... 3

ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ruggero D’Angerio’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde ve D’Angerio’nun bulunduğu odada inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemelerde D’Angerio’nun vücudunda gözle görülür darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. D’Angerio’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İstanbul da yaşayan İtalyan profesör gizemli şekilde ölü bulundu: Yatakta yarı çıplak... 4

İTALYAN OKULLARINDA ÖĞRETMENLİK YAPMIŞTI

Ruggero D’Angerio’nun İstanbul’da uzun yıllar eğitim alanında görev yaptığı, Galileo Galilei İtalyan Lisesi ve Özel İtalyan Lisesi’nde öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

İstanbul da yaşayan İtalyan profesör gizemli şekilde ölü bulundu: Yatakta yarı çıplak... 5

İtalya'da profesör unvanı alan Ruggero D’Angerio’nun ölümünün ardından taziye mesajı yayınlandı. Savcılık tarafından şüpheli bulunan olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Öğretmen Profesör İtalya Beyoğlu üniversite lise
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