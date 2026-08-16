HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletliye 310 bin lira ceza

İstanbul Başakşehir’de sivil polis ekiplerinin denetimi sırasında trafikte tehlikeli hareketler yapan ve motosikletinin plakasını katlanır vaziyette kullandığı tespit edilen sürücü durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğu ve el koyma süresinin devam ettiği belirlendi. Sürücüye toplam 310 bin lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletliye 310 bin lira ceza

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil ekipler, Başak Mahallesi Yeşilvadi Caddesi üzerinde trafik güvenliğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında seyir halindeki bir motosikletin araçların arasında slalom yaparak hatalı şerit değiştirdiği ve plakasının katlanır vaziyette olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından takip edilen motosiklet, kovalamaca sonucunda durduruldu. Sürücü ve motosiklet üzerinde gerçekleştirilen kontrollerde sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğu ve el koyma süresinin halen devam ettiği belirlendi. Durumun trafik ekiplerine bildirilmesinin ardından sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-G, 23/3-C ve 36/3-A maddeleri kapsamında toplam 310 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmara depreminin yıl dönümünde Osman Bektaş'tan İstanbul için kritik uyarıMarmara depreminin yıl dönümünde Osman Bektaş'tan İstanbul için kritik uyarı
Alihan Kuriş soruşturmasında tek bir kasadan 200 kilogram altın çıktı!Alihan Kuriş soruşturmasında tek bir kasadan 200 kilogram altın çıktı!

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'yi 17 ayrı bölgeye ayırmışlar! En kritik yönetici de...

Türkiye'yi 17 ayrı bölgeye ayırmışlar! En kritik yönetici de...

Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı!

Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı!

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.