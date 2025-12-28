HABER

İstanbul’da yılbaşı kar yağışı! Meteoroloji'den 7 il için sarı, 3 il için turuncu kodlu uyarı

Yeni yıla günler kala Türkiye adeta dondu. İzlanda ve Rusya üzerinden gelen kutup soğukları yurdun büyük bir bölümünde etkili oldu. İç ve doğu kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı yeni haftada daha geniş bir alana yayılacak. İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi beklenirken, yılbaşında İstanbul'da kar yağışı tahmini yapıldı. Ayrıca bugün 7 il için sarı kodlu, 3 il için ise turuncu kodlu uyarı verildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı da hava durumu için uyarı yayınladı.

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de aralık ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başlamıştı. 2025'in son günlerinde soğuk hava etkisini daha dar artırdı. Yurdun büyük bir bölümünde hissedilen dondurucu soğuklar, yeni haftada da etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığındaki düşüş sürerken, kar yağışı da etkisini büyük bir alana yayacak.

İstanbul’da yılbaşı kar yağışı! Meteoroloji den 7 il için sarı, 3 il için turuncu kodlu uyarı 1

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Sıcaklıklar İstanbul'da da ciddi şekilde düştü. Dün kentin bazı bölümlerinde karla karışık yağmur görülürken, yeni haftada megakent için kar yağışı bekleniyor. İstanbul'un sınırına kadar yaklaşan kar, yeni yılın ilk gününde (Perşembe) kenti etkisi altına alacak. Hava sıcaklıklarının ise sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

İstanbul’da yılbaşı kar yağışı! Meteoroloji den 7 il için sarı, 3 il için turuncu kodlu uyarı 2

Yağışların batı Karadeniz, doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile; Rize, Ağrı, Iğdır, Muş, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Artvin kıyılarında yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul’da yılbaşı kar yağışı! Meteoroloji den 7 il için sarı, 3 il için turuncu kodlu uyarı 3

7 İL İÇİN SARI, 3 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından; Bolu, Kastamonu, Karabük, Sinop, Zonguldak, Bartın, Düzce için sarı kodlu uyarı verildi. Van, Şırnak ve Hakkari için ise uyarı rengi turuncu oldu.

BUZLANMA VE DON UYARISI VERİLDİ

Meteoroloji ayrıca kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı. Marmara ile Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde de saatteki hızı 40-60 kilometreyi bulacak kuvvetli rüzgar bekleniyor.

İstanbul’da yılbaşı kar yağışı! Meteoroloji den 7 il için sarı, 3 il için turuncu kodlu uyarı 4

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA UYARDI

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da uyarıda bulunuldu. Yapılan uyarı paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre 28 Aralık 2025 Pazar günü; Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor.

Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır’ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve Van’da kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak’ın kuzey ve doğusunda yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.

Diyarbakır’ın kuzeydoğusu (Kulp, Lice Hazro, Diyarbakır Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkii), Batman’ın kuzeyi (Kozluk, Sason) , Siirt’in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz"

